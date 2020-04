Im Abschnitt der A 6 zwischen den Anschlussstellen Frankenthal und Ludwigshafen-Nord müssen sich Verkehrsteilnehmer ab Montag, 20. April, wegen Bauarbeiten auf eine geänderte Verkehrsführung einstellen. Das hat das Autobahnamt Montabaur am Freitag angekündigt. Die aktuell laufenden Arbeiten zur „Dammstabilisierung“ sollen abgeschlossen werden. Dazu wird jetzt der südliche Straßenabschnitt in Fahrtrichtung Mannheim komplett für den Verkehr gesperrt. Eine Umleitung führt dann über den nördlichen Straßenabschnitt. Dort sollen dann während der Bauzeit jeweils zwei Fahrspuren Richtung Saarbrücken und zwei Richtung Mannheim zur Verfügung stehen. „Aufgrund der sehr schmalen Fahrstreifen innerhalb der Baustellenverkehrsführung“ werde dann „ein Überholverbot auf einer Gesamtlänge von etwa drei Kilometern angeordnet“, heißt es in der Mitteilung des Autobahnamts. Nach derzeitigem Planungsstand sollen die Bauarbeiten im November des Jahres abgeschlossen werden.