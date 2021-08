Der Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), Claus Weselsky, hat im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn (DB) die hohe Streikbereitschaft bekräftigt. Das von der Bahn vorgelegte Angebot „ist mit uns nicht zu machen“, sagte Weselsky am Dienstag. Wenn der Konzern bei dieser Haltung bleibe, „dann werden wir dafür sorgen, dass ihm ein Licht aufgeht und die Taschen“. Konkreter wurde Weselsky aber nicht.

Den Vorstoß von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) für ein Schlichtungsverfahren in dem festgefahrenen Streik wies der GDL-Chef zurück. „Da kann ich nur lachen“, sagte Weselsky auf einer Kundgebung vor der DB-Konzernzentrale am Potsdamer Platz in Berlin. Hier sei „die letzte Patrone“ bereits im vergangenen Jahr „verschossen“ worden, als eine Schlichtung gescheitert war.

Zu der Protestaktion der GDL in Berlin hatten sich einige dutzend Mitglieder versammelt. Unterstützt wurde die Lokführergewerkschaft bei der Kundgebung unter anderem vom dbb Beamtenbund sowie weiteren Vertretern von Gewerkschaften im dbb.