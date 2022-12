Der Gault&Millau Weinguide für das kommende Jahr zeichnet unter anderem zwei Pfälzer Winzer in der neuen Rubrik „Next Generation“ aus. Das teilte der Verlag Henris Edition am Montag mit. In dieser neuen Kategorie werden laut Henris Winzer prämiert, die gerade den Betrieb der Eltern übernommen haben, mit ihnen zusammenarbeiten oder ein eigenes Weingut gegründet haben. Aus der Pfalz wurden Sophie Christmann aus Neustadt (Weingut Christmann) und Franz Werheim (Weingut Dr. Wehrheim) aus Birkweiler bei Landau ausgezeichnet. Neben ihnen bekamen zehn weitere Winzerinnen und Winzer aus Baden, Württemberg, Franken und Rheinhessen den Preis. Die Auswahl wurde laut Henris von der Gault&Millau „Hall of Fame“ gemeinsam mit Gault&Millau-Experten getroffen.

Als Weinpersönlichkeit des Jahres wurde Gesine Roll (Weingut Weedenborn, Rheinhessen) ausgezeichnete. Der Verlag ehrte sie nach eigenen Angaben, als kluge Strategin und leidenschaftliche Kämpferin, die mit großem Weitblick den väterlichen Betrieb weiterentwickelt hat. Das Ergebnis seien unter anderem Sauvignon Blancs, wie sie in Deutschland in Ausprägung und Facettenreichtum dieser Rebsorte kein zweites Mal zu finden seien.