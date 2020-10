Der TSV Gau-Odernheim zieht nach einem 2:0 (1:0)-Sieg beim FC Bienwald Kandel ins Viertelfinale des Südwestpokals ein. In der ersten Halbzeit tat sich Kandel am Mittwochabend sehr schwer gegen früh angreifende Gäste und bekam keinen Zugriff aufs Spiel. Das 0:1 fiel in der achten Minute nach einem Ballverlust im Mittelfeld. Jonathan Maier setzte sich gegen drei Gegenspieler durch und traf mit einem Distanzschuss aus 20 Metern halbhoch ins linke Eck. Die einzige Chance für den FC Bienwald hatte Pascal Hüll, er traf mit einem Eckball die Oberkante der Latte. Die Gastgeber kamen deutlich besser aus der Kabine und erarbeiteten sich ein Übergewicht. Nach mehreren Torchancen für Kandel holte Kandels Keeper Marcel Weber Muhammed Yasar von den Beinen. Der gefoulte Spieler verwandelte den berechtigten Elfmeter flach ins linke Eck. Yannik Berdel (70. Minute) und Erik Wischang (90.+3) trafen jeweils den Pfosten. Am kommenden Sonntag treffen beide Mannschaften in der Verbandsliga Südwest erneut aufeinander.