Dass die BASF ihren Gasverbrauch reduziert, haben 20 Demonstranten der Anti-Atom-Organisation „.ausgestrahlt“ am Montag bei einer Kundgebung vor dem Werksgelände in Ludwigshafen gefordert. Ihr Sprecher Helge Bauer sagte: Die BASF beanspruche alleine vier Prozent des in Deutschland verbrauchten Gases, „das ist so wie die ganze Schweiz“. Dabei habe der BASF-Vorstandsvorsitzende Martin Brudermüller selbst die Möglichkeit in Aussicht gestellt, durch reduzierten Betrieb den Gasverbrauch um bis zu 50 Prozent senken zu können. Die Organisation fordert nun, dass dies auch passiert. Privathaushalte sollten ebenfalls sparen. Wenn alle ihre Heiztemperatur um nur ein Grad verringerten, würde das schon mehr bringen als ein möglicher Streckbetrieb der verbliebenen Atomkraftwerke. Denn der könne den deutschen Gasverbrauch nur um 0,17 Prozent verringern und wird von „.ausgestrahlt“ abgelehnt. Bauer erinnerte zudem an die Gefahren, die von Atomwerken im Kriegsfall ausgehen. Die Demonstrierenden unternehmen aktuell eine Protest-Radtour durch ganz Deutschland. Üblicherweise sind sie eigenen Angaben zufolge in Gruppen von 50 bis 200 Personen unterwegs.