Eine Gaststätte in Saarbrücken hat am Freitagabend trotz geltender Corona-Verordnung seine Türen geöffnet. Wie die Polizei berichtet, meldeten sich Zeugen, dass in Alt-Saarbrücken eine Gaststätte betrieben würde. Vor Ort trafen die Beamten auf mehrere Personen, die dort tranken und rauchten sowie offenbar auch den Spielautomaten nutzten. Die Polizei schloss die Gaststätte und leitete entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.