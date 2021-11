Es wird kalt, und trotz Impfungen schwillt die vierte Corona-Welle zu neuen Höchstständen an. Das treibt Wirten tiefe Sorgenfalten in die Stirn. 3G, 2G plus oder doch lieber 2G – wie gehen sie mit Zugangsregeln und Impfpassbetrügern um? Den Bericht lesen Sie hier.