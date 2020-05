Gastronomen und Hoteliers haben mit der Aktion „Leere Betten – Leere Stühle“ in Mainz und auf die Not ihrer Branche in der Corona-Krise aufmerksam gemacht. Zehn freie Betten und 1140 leere Stühle wurden an drei Standorten in der Nähe des Landtags aufgestellt, wie der Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga am Mittwoch mitteilte. Mit der Aktion forderte der Verband eine Strategie zur Rücknahme einzelner Beschränkungen und Verbote sowie eine bessere finanzielle Unterstützung der Branche durch die Politik.

Auch Tourismus-Branche betroffen

„Ein stilles Mahnmal als Hilferuf für eine Branche, die mit dem Rücken an der Wand steht“, nannte der rheinland-pfälzische Dehoga-Präsident Gereon Haumann die Aktion. Die Betten und Stühle stünden stellvertretend für 11.500 Gastbetriebe in Land. Ähnliche Aktionen gab es zuvor auch in anderen Bundesländern – und am vergangenen Freitag in Kaiserslautern, Trier und Koblenz. Eine weitere Aktion ist in Landau geplant.

Auch die Tourismus-Branche ist von den Folgen der Corona-Krise betroffen: In Ludwigshafen haben am Mittwoch Vertreter von Reisebüros aus der Umgebung auf ihre Not aufmerksam gemacht.