Jahresinflation 2022 auf höchstem Stand seit mehr als 70 Jahren

Das Leben in Deutschland hat sich im vergangenen Jahr so stark verteuert wie nie seit Gründung der Bundesrepublik. Das Statistische Bundesamt hat zwei Preistreiber identifiziert. Zum Artikel

Kommentar zum geplanten Feuerwerksverbot in Landau: Worauf es wirklich ankommt

Wer jetzt Verbote will, hat dafür gute Gründe. Aber er löst keine Probleme, sondern doktert nur an Symptomen herum, meint der Leiter der Landauer Lokalredaktion Sebastian Böckmann. Zum Artikel

„Unmenschlich“: Familie muss in Schutzkleidung Abschied nehmen

Der Tod eines Familienangehörigen ist immer schmerzhaft. Ganz besonders unglücklich verliefen die letzten Stunden einer Neustadterin im Hetzelstift. Schuld daran war ein Corona-Test. Zum Artikel

Für Hausbesitzer wird’s teurer

Die Wohngebäudeversicherung verteuert sich wie selten zuvor – um mindestens 15 Prozent. Ein Wechsel des Anbieters kann sich lohnen. Die Sache hat aber Haken. Zum Artikel

Kommentar zur Situation an den Börsen: Hoffen auf die Trendwende

12 Prozent hat der DAX im vergangenen Jahr verloren. Wer im Dezember 2021 mit einem Fondssparplan eingestiegen ist, musste in aller Regel Verluste hinnehmen. Nun sind Aktien billig und bieten so eine Chance, kommentiert unsere Finanzexpertin Barbara Schäder. Zum Artikel

Gassi mit einem Hund und zwei Krähen

Wenn Sabrina Marks mit ihrem Rüden Spyke Gassi geht, ist sie nicht lange allein. Schnell gesellen sich zwei weitere tierische Begleiter zu der Gruppe. Aus nicht ganz uneigennützigem Grund, aber sehr zur Freude der Ludwigshafenerin. Zum Artikel

Asiatische Tigermücke: Hartnäckiger Virenüberträger

Seit mehreren Jahren macht sich die Asiatische Tigermücke in Europa und auch in Teilen der Pfalz breit. Wie Betroffene die invasive Stechmücke erkennen könne und sich selbst an der Bekämpfung beteiligen können. Zum Artikel

Was Benedikt XVI. in der Todesstunde gesagt haben soll

Mal amüsant, mal fromm: Letzte Worte großer Persönlichkeiten haben schon immer Interesse geweckt. Dabei ist Vorsicht geboten, denn sie sind oft Teil der Legendenbildung. Zum Artikel