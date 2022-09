Die Gaspreisbremse: Ein Hilfspaket auf Pump

Fragen und Antworten: Ein „Abwehrschirm“ soll Bürger und Unternehmen bei der Bewältigung der Energiepreiskrise helfen. Wie funktioniert er? Zum Artikel

Gastro-Krise: Wege aus dem Teufelskreis

Allerorten werden Köche gesucht. Nicht erst seit gestern, sondern seit Jahren. In der Gastronomie überlegt man sich, wie man dem Problem Herr werden kann. Der Zusammenschluss Gastwerk geht mit Ideen voran. Zum Artikel

Spezialradmesse nicht mehr in Germersheim

Nach drei Jahren coronabedingter Pause findet die internationale Spezialradmesse Spezi 2023 wieder statt. Allerdings nicht mehr in der Festungsstadt. Zum Artikel

Podolski engagiert sich für neues Musikfestival mit Sido, Sarah Connor & Co

„Glücksgefühle“ heißt ein neues Festival, das es im September 2023 auf dem Hockenheimring geben soll. Gebucht sind bereits Künstler wie Marteria, Cro und Sido aus dem Deutschrap, Popmusiker wie Clueso sowie Dance-DJs wie Felix Jähn. Und Fußballstar Lukas Podolski mischt im Hintergrund mit. Zum Artikel

Putin will Annexion ukrainischer Gebiete am Freitag verkünden

Nach den völkerrechtswidrigen Scheinreferenden will Russlands Präsident Wladimir Putin die Annexion mehrerer ukrainischer Gebiete bereits an diesem Freitag offiziell machen. Zum Artikel

Innenminister wegen Flutvideos in Erklärungsnot

Innenminister Roger Lewentz (SPD) gerät zunehmend wegen der späten Vorlage der Videos der Polizeihubschrauberstaffel von der Ahrflut unter Druck. Nun wird bekannt: Sein Haus hat sie als vertraulich eingestuft und wusste von der Existenz offenbar schon früher. Zum Artikel

Inflation im September auf 10 Prozent gestiegen

Die Inflation in Deutschland ist auf den höchsten Stand seit etwa 70 Jahren gesprungen. Angetrieben von steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen legten die Verbraucherpreise im September gegenüber dem Vorjahresmonat um 10,0 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Zum Artikel

Was Bürger ärgert: Kiloweise Lebensmittel in den Wald geworfen

Helmut Blauth steht vor einem Rätsel – und er ärgert sich gewaltig. Ende August wurden auf dem Grundstück des Weilerbachers zwischen Samuelshof und Eulenbis geschätzt 60 bis 70 Kilo noch genießbare und teils verpackte Lebensmittel weggeworfen. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass das kein Einzelfall ist. Zum Artikel

Hornbach will trotz Inflation an Preisgarantie festhalten

Der Pfälzer Bau- und Gartenmarktkonzern verzeichnet ein robustes Wachstum im ersten Halbjahr, auch wenn höhere Energie-, Transport- und Personalkosten am Gewinn nagen. Der Konzern will Preissteigerungen trotz hoher Inflation nicht eins zu eins an die Kunden weitergeben. Zum Artikel