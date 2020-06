Der Gasometer, eins der industriellen Wahrzeichen der Stadt Neunkirchen, ist Geschichte. Am Freitagnachmittag um 16.14 Uhr sackte das 75 Meter hohe Gebäude in der alten Hüttenstadt planmäßig in sich zusammen. Die Sprengung war wegen drohender Gewitter zweimal vorgezogen worden. Erst war sie für Sonntag angesetzt gewesen, dann für Freitagabend. Ein Vorgängerbau des Gasbehälters, der als Zwischenspeicher für das Neunkircher Saarstahl-Werk diente, seit Beginn des Jahres aber praktisch außer Betrieb war, war 1933 explodiert und hatte große Teile der Stadt verwüstet. Der letzte Behälter dieser Art soll nun durch effektivere, wartungsärmere und umweltfreundlichere Technik ersetzt werden. Auf dem Gelände ist ein Globus-Markt geplant.

Aktuelle Bilder folgen.