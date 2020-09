[Aktualisiert 11 Uhr] Wegen eines Gaslecks ist die Feuerwehr in der Ludwigshafener Innenstadt im Einsatz. Anwohner eines Hauses in der Bismarckstraße hatten die Einsatzkräfte wegen Gasgeruchs alarmiert. Feuerwehr und Technische Werke Ludwigshafen (TWL) fuhren vor Ort und nahmen Messungen vor. Das Wohnhaus in der Fußgängerzone ist evakuiert worden. Nach weiteren Angaben der Feuerwehr war eine Gasleitung im Keller des Mehrfamilienhauses undicht, zudem fehlte offenbar wegen Bauarbeiten ein Absperrhahn. Die TWL setzten eine sogenannte Gasblase auf das Rohr, um das ausströmende Erdgas zu sammeln, außerdem wurde die Gaszufuhr der Leitung unterbrochen. Von den Bewohnern des Hauses wurde niemand verletzt. Das Wohnhaus wurde von der Feuerwehr, die mit 13 Mann im Einsatz war, mit Frischluft belüftet. Die Bismarckstraße wurde zwischen Kaiser-Wilhelm-Straße und Bahnhofstraße gesperrt, ebenso auch die Amtsstraße. Die Feuerwehr rechnet damit, dass der Einsatz bis zur Mittagszeit abgeschlossen werden kann.