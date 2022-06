Fragen und Antworten: Sorge um die Gasversorgung

Der Bundeswirtschaftsminister aktiviert die zweite von drei Stufen des Notfallplans. Was das für die Gasversorgung bedeutet. Zum Artikel

Gebremste Spargellust: Landwirte rätseln

Am Freitag ist Johannistag, und damit endet wie in jedem anderen Jahr die Spargelsaison. Anders als in anderen Jahren fällt aber die Bilanz aus: Die Menschen hatten keine Lust auf Spargel. Ist das Königsgemüse zu viel Luxus in diesen Zeiten? Zum Artikel

FCK: Viele Dauerkarten verkauft

Mehr als 15.000 Dauerkarten hat Fußball-Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern für die neue Spielzeit bereits verkauft. Zum Artikel

Junger Mann stürzt von Fels in die Tiefe

Ein 27 Jahre alter Mann ist am Donnerstag gegen 13 Uhr von einem Fels neben dem Heidenfelsen im Kreis Kaiserslautern rund 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei erlitt er laut Polizei schwerste Verletzungen. Zum Artikel

Kein Geld für Erdöl-Gegner

Der Ortsgemeinderat Otterstadt hat mehrheitlich entschieden: Die Interessengemeinschaft „Kein Öl“, die bis vor das Oberverwaltungsgericht gegen eine geplante Erdöl-Bohrung nahe des Dorfs geklagt hat, bekommt die Prozesskosten nicht erstattet. Der Entscheidung ging eine teils emotionale Debatte voraus. Zum Artikel

Obduktionsbericht: Was eine Ärztin über die Folgen des tödlichen Aufpralls sagt

Im Prozess um den Horror-Unfall eines Jaguar-Fahrers im Kreis Bad Dürkheim hat eine Medizinerin am Donnerstag beschrieben, wie fürchterlich die Leichen der drei Opfer zugerichtet waren. Ein kleines bisschen Trost für die weinenden Hinterbliebenen brachte dieser Bericht dann aber vielleicht doch. Zum Artikel

Ponyzirkus: Vorwurf der Tierquälerei zurückgewiesen

Andreas Göbel, Chef-Organisator des Pfalzfests vor der Eberthalle, weist die Kritik der Tierschutzorganisation Peta an angeblich unverantwortlichem Umgang mit Tieren zurück. Zum Artikel

Tödlicher Corona-Ausbruch in Pflegeheim: Ermittlungen beendet

Fahrlässige Tötung stand als schlimmster Vorwurf im Raum. Die Behörde hatte zu prüfen, ob ein Fehlverhalten des Personals den Corona-Ausbruch in einem Mannheimer Pflegeheim mit 13 Toten begünstigt hat. Zum Artikel

Kirchliches Ehegericht: Wann eine Ehe für ungültig erklärt wird

Mal angenommen, Ihre Ehe ist gescheitert, Sie verlieben sich neu und wollen zum zweiten Mal kirchlich heiraten. Wenn Sie katholisch sind, wird das schwierig. Doch es gibt einen Weg, den zweiten Gang vor den Traualtar anzutreten. Dafür müssen Sie sich an das kirchliche Ehegericht in Speyer wenden. Zum Artikel