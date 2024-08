Ein unbekannter Täter hat laut Polizei am Sonntag versucht, in Oberndorf ein Auto mit einer CO 2 -Kartusche zu beschädigen. Das Fahrzeug stand in der Hauptstraße. Um 5 Uhr deponierte der Täter die etwa 16 Gramm schwere Kartusche unter dem Auto und brachte sie zur Explosion. Laut Polizei konnten später die Überreste der Gaskartusche gefunden und gesichert werden. Es entstand kein Schaden am Auto. Die Polizei in Rockenhausen ermittelt wegen versuchter Sachbeschädigung. Zeugenhinweise an Telefon 06361 917-0.