Am späten Samstagabend meldete ein aufmerksamer Passant der Polizei Gasgeruch in der Weißquartierstraße in Landau. Als Quelle des Geruchs konnten die Beamten ein größeres Mehrfamilienhaus ausmachen, dessen Bewohner daraufhin vorsorglich evakuiert wurden. Die Feuerwehr machte laut Polizei einen kleineren technischen Defekt aus und reparierte ihn. Nach etwa 20 Minuten war der Einsatz beendet. Eine Gefahr für die Anwohner habe nicht bestanden, heißt es.