Weil in Grünstadt derzeit Gasgeruch wahrnehmbar ist, suchen Feuerwehr, Stadtwerke und Polizei nach der Ursache. Die Feuerwehr war alarmiert worden, nachdem es beim Penny-Markt in der Kirchheimer Straße nach Gas gerochen hatte. Dort ist allerdings nichts gefunden worden. „Wir wissen nicht, woher der Geruch kommt“, sagte Wehrleiter Jens Michel vor Ort. Deswegen frage man nun bei verschiedenen Firmen nach, ob es zu einem Produktaustritt gekommen ist. Zudem messe man mit Messgeräten. Immer wieder zieht der Geruch in die Stadt, mehrere Menschen haben im Industriegebiet Gas gerochen.