Zu einer Störung im Bahnbetrieb kam es am Freitagmittag am Bahnhof in Winden. Betroffen von der Streckensperrung waren mehrere Reisende. Am Stellwerk wurde laut der Polizei in Wörth Gasgeruch wahrgenommen und die Freiwillige Feuerwehr rückte aus. Deren Messungen ergaben jedoch kein austretendes Gas. Die Strecke wurde danach wieder freigegeben.