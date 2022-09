Vier Wochen nach der Gasexplosion in der Speyerer Innenstadt mit vier Verletzten melden die Ermittler einen Durchbruch bei der Suche nach der Ursache: Ein Sachverständiger und Brandermittler der Kriminalpolizei hat am Dienstag die Unglücksstelle in dem Wohn- und Geschäftshaus in der Wormser Straße untersucht und geht nach derzeitigem Stand der Ermittlungen von einem Einschnitt mit einem Winkelschleifer an der Gasleitung als Auslöser des Unglücks aus. Nach Angaben der Polizei liegt der Sachschaden, den die Explosion bei Handwerksarbeiten am 25. August verursachte, bei rund 500.000 Euro. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern derzeit noch an.