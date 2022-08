Nach dem Chemieunfall im Mannheimer Hafen wird der Einsatz am havarierten Conatiner wohl noch Tage dauern. Mehr zur Lage in unserem Blog.

Bei einer Gasexplosion in der Speyerer Innenstadt sind am Donnerstagabend mindestens zwei Personen verletzt worden. Der Einsatz dauert noch an. Mehr erfahren Sie hier.

Was sich im Juni in einer Wohnung in der Ludwigshafener Stadtmitte abspielte, beschäftigt Juristen und die Musikszene gleichermaßen. Es geht um Ludwigshafener Rapper, jede Menge Drogen und die Rolle der Polizei – die gegen zwei ihrer eigenen Leute Disziplinarverfahren eingeleitet hat. Mehr dazu hier.

Was passiert nach dem Klick auf den Button „Kaufen“? Den Weg vom Eingang der Ware bis zur Auslieferung eines bestellten Artikels haben RHEINPFALZ-Leser beim Besuch des Frankenthaler Amazon-Logistikzentrums verfolgen können. Und dabei viele schwarze Kisten gesehen ...

Heiße Luft und viele Sonnenstunden lassen üblicherweise auch die Ozon-Werte steigen. In Speyer sind diese derzeit etwa höher als in Ludwigshafen oder Mannheim. Ein Klimatologe erklärt, was das mit dem Standort der Messstation zu tun hat und warum Ozon bei für Menschen ungefährlichen Werten bereits die Vegetation schädigt. Zum Artikel