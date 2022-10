[Aktualisiert: 19:48 Uhr] Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren am Donnerstagabend im Ludwigshafener Stadtteil Rheingönheim im Einsatz, weil in einem Haus in der Rheingönheimer Straße ein Gasaustritt gemeldet worden war.

Die Meldung sei um 18:35 Uhr eingegangen, teilte die Polizei mit. Das komplette Anwesen sei evakuiert worden, von den notwendigen Absperrungen seien auch Bus- und Straßenbahnlinien, darunter die Linie 6/6A in beiden Richtungen. Um das Gas zu stoppen, sei die Leitung vom Netz genommen worden, die Bewohner seien zurückgekehrt, auch die Verkehrssperrungen seien aufgehoben worden.

Warum das Gas in einer privaten Wohnung in einem Mehrparteienanwesen ausgetreten sei, sei unklar, so die Polizei. Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) würden die Wohnung überprüfen.