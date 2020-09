Aus nach wie vor unbekannter Ursache tritt Gas aus einer Gasleitung in der Bahnhofstraße in Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) aus. Die Freiwillige Feuerwehr ist im Einsatz. Die Bahnhofstraße ist derzeit in beiden Richtungen gesperrt, der Schienenverkehr eingestellt. Auf der S-Bahn-Strecke S2 nach Kaiserslautern kann es deshalb zu Teilausfällen kommen, ab Heidelberg ist nach Auskunft der Bahn ein Ersatzzug im Einsatz.

In Neckargemünd wurden mehrere angrenzende Häuser geräumt. Betroffen sind laut Polizei 150 Personen. Die Arbeiten am Leck haben bereits begonnen. Der Verkehr von und nach Heidelberg wird über die Ziegelhäuser Seite geregelt. Die Friedensbrücke ist befahrbar.