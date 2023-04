Zu einem ungewöhnlichen Unfall kam es am frühen Ostersonntag Abend kurz nach 18 Uhr, in der Straße Im Gehren. Ein 85-jähriger Mann wollte sein Fahrzeug rückwärts in die Hofeinfahrt einparken. Vermutlich verwechselte er das Bremspedal mit dem Gaspedal. Er fuhr zunächst rückwärts gegen das Garagentor und anschließend fuhr er nach vorne aus der Ausfahrt heraus. Hierbei beschleunigte das Fahrzeug so gewaltig, das er schließlich gegen die Hauswand des gegenüberliegenden Gebäudes prallte, das auch beschädigt wurde. Bei diesem Aufprall lösten die Airbags des Fahrzeuges aus. Der Insasse wurde bei dem Aufprall im Kopf- und Beinbereich, so die Polizei, verletzt. Er musste von Feuerwehreinheiten der VG - Kirchheimbolanden befreit werden. Mit einem Rettungshubschrauber wurde ein Notarzt hinzugerufen. Im weiteren Verlauf der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer zur Unfallzeit unter Alkoholeinfluss stand, ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,27 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.