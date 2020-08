Eine Sicherungsbegleiterin des Schwertransportes einer Windkraftanlage ist am Dienstagmorgen von einem Autofahrer genötigt worden. Wie die Polizei mitgeteilt hat, sperrte die 36-jährige Frau einem Verkehrszeichen (Durchfahrtsverbot) in der Signalanlage ihres Fahrzeuges die Einmündung von der Hauptstraße zur B270. Laut Polizei hatten auch bereits mehrere Fahrzeuge aus Richtung Stadtmitte vor ihrem Wagen angehalten. Schließlich sei aber ein Fahrzeug aus der Fahrzeugschlange ausgeschert und über die Gegenfahrbahn, links an einer Verkehrsinsel vorbei, in Richtung Bundesstraße gefahren. Als die Sicherungskraft mit hochgehobener Hand auf die von ihm genutzte Fahrspur getreten sei, habe der Fahrer Gas gegeben und sie so genötigt, aus dem Weg zu gehen. Der Wagen sei aber am nächsten Standpunkt der Begleitfirma fotografiert worden. Wie die Polizei weiter berichtet, war das Auto mit dem Fahrer, einer Beifahrerin und einem Kind auf dem Rücksitz besetzt. Der Fahrer werde sich nun gegenüber der Polizei zu der von ihm begangenen Straftat äußern können. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass jeder Verkehrsteilnehmer die im Auftrag und mit der Genehmigung der Straßenverkehrsbehörden aufgestellten Schilder zur Sicherung der Verkehrsteilnehmer zu beachten hat.