Wegen eines Lecks in einer Gasleitung mussten am Donnerstagabend drei Straßen in der Neustadter Innenstadt gesperrt werden. Die Bewohner von drei Häusern mussten zudem ihr Zuhause vorübergehend verlassen, wie Bernd Kaiser vom Medienteam der Feuerwehr Neustadt mitteilt. Ein Bürger hatte zuvor den Notruf gewählt, weil er im Baustellenbereich Kellereistraße/Badstubengasse Gas gerochen hatte. Als die Feuerwehr ankam, konnte sie den Gasgeruch bestätigen. „Umgehend ließ der Einsatzleiter die Kellereistraße zwischen Laustergasse und Hauptstraße sowie die Mittel- und Badstubengasse sperren“, berichtet Kaiser. Aus drei angrenzenden Häusern mussten die Bewohner evakuiert werden. Einige kamen eigenständig unter, zehn wurden von der Schnelleinsatzgruppe des Roten Kreuzes betreut. Der über die Feuerwehreinsatzzentrale mitalarmierte Bereitschaftsdienst der Stadtwerke stellte laut Kaiser fest, dass an einer alten Gasleitung Leckagen vorhanden waren. Mit Unterstützung der Feuerwehr sorgte der Bereitschaftsdienst für die Reparatur. Nach Abschluss der Arbeiten gegen halb elf führten die Stadtwerke und der Gefahrstoffzug der Feuerwehr Kontrollmessungen durch, die alle negativ waren. Die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.