Die Gartenschau verzeichnet derzeit starken Besuch. Das hat Gartenschau-Geschäftsführer David Lyle auf RHEINPFALZ-Anfrage am Montag mitgeteilt. Die Gartenschau werde aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr insgesamt deutlich unter den Besucherzahlen des Vorjahres bleiben, werde aber die Zahlen für den Oktober im Vergleich zum Vorjahr übertreffen. Die letzten paar Wochen seien richtig gut gewesen, erklärte Lyle. Angesichts der steigenden Ansteckungszahlen mit dem Coronavirus nutzten viele Familien jede Chance, mit den Kindern rauszukommen und auf die Gartenschau zu gehen. Besuchertreiber seien auch die Herbstferien, so Lyle.