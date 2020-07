Mehrere Gartenhäuser in einer Kleingartenanlage auf der Friesenheimer Insel in Mannheim sind in Flammen aufgegangen. Kurz vor 15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert. Die Zufahrt zur Kleingartenanlage sei derzeit gesperrt, heißt es. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an.