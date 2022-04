Wie der Garten der Großeltern zum Bauplatz wird

Bauland ist in der Südpfalz ein rares Gut. Glück hat, wer ein Grundstück findet – und es finanzieren kann. Schließlich muss das Geld noch für einen Neubau reichen. Fündig werden können Häuslebauer im Garten der Angehörigen.Zum Artikel

Cyberangriff auf KSB: „Extrem hohe Professionalität“

Der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenherstellers KSB musste nach einer Hacker-Attacke weltweit die Produktion einstellen. Vorstandssprecher Stephan Timmermann beschreibt im Interview, was das für Folgen hat. Zum Artikel

Bilanz: Tausende Verstöße bei Protesten gegen Corona-Maßnahmen

Polizei und Ordnungsbehörden in Rheinland-Pfalz haben bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen im vergangenen Winter Tausende Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Ernsthafte Konsequenzen hatte das nur selten. Zum Artikel

Umfrage: Mehrheit trägt weiter Masken in Innenräumen

Anfang April wurde in zahlreichen Bereichen die Maskenpflicht aufgehoben. Das Verhalten der Mehrheit der Bevölkerung hat sich jedoch nicht geändert, zeigt nun eine Umfrage. Zum Artikel

Sonnenschein über Ostern

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich auf ein freundliches Osterwochenende mit viel Sonnenschein freuen. Zum Artikel

Jugendliche brechen in Kirche ein und schalten Glocken an

In der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag ertönten in Rodalben um 1.11 Uhr die Kirchenglocken der Marienkirche in der Hauptstraße. Vor Ort traf die Polizei eigenen Angaben zufolge auf „alkoholisierte Scherzkekse“. Die nun folgenden Strafverfahren sind allerdings kein Scherz. Zum Artikel

Rezepte: Tolle Rubs und Marinaden für den Grill-Spaß

Experimentieren erlaubt: Grillen entwickelt sich zu einer kreativen Kochkunst. Dabei sorgen ausgefallene Marinaden für das gewisse Etwas. Wir haben Tipps – und drei Fakten übers Grillen. Zum Artikel

Im Supermarkt mit Schokolade geworfen

In einem Pirmasenser Kaufland gab es am Donnerstag einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz, bei dem unter anderem die Schokolade tief flog. Zum Artikel

Der FCK vor dem Derby, oder: die drei Fragezeichen

Am Ostersonntag will der 1. FC Kaiserslautern den nächsten Schritt Richtung Zweite Liga vollziehen. Gegner ist der 1. FC Saarbrücken. Vor dem ausverkauften Derby drohen drei Leistungsträger auszufallen. Zum Artikel

Schlägereien bei der Speyerer Frühjahrsmesse

Nach zwei Jahren Corona-Pause gehört auch das zur Normalität: Bei der Speyerer Frühjahrsmesse musste die Polizei unter anderem wegen Drogen- und Waffenbesitz und bei Gewalttaten einschreiten. Zum Artikel