In der Nacht zu Donnerstag wurde ein 71-jähriger Mann in Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) bei einem Garagenbrand schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, hörte der Eigentümer der Garage gegen 3.40 Uhr Geräusche und öffnete diese. Dabei seien ihm die Flammen entgegen geschlagen. Er wurde mit Brandverletzungen in die Uniklinik nach Homburg gebracht. Lebensgefahr besteht laut den Beamten nicht. Der Sachschaden wird zunächst auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist unklar.