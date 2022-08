In der Gerolsheimer Straße in Heßheim hat es am Dienstagmorgen in einer Doppelgarage gebrannt. Obwohl das Feuer innerhalb von etwa 30 Minuten gelöscht wurde, ist die Freiwillige Feuerwehr aktuell immer noch im Einsatz. Denn in der Garage waren Diesel- und Ölkanister und vielleicht noch andere Gefahrstoffe gelagert. Nach Angaben von Wehrleiter Thiemo Seibert von der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim haben sich Löschwasser und Treibstoff im Hof des Anwesens vermischt, und diese Brühe muss vom Gefahrstoffzug des Rhein-Pfalz-Kreises fachmännisch entsorgt werden. Sie darf nicht in die Kanalisation gelangen.

Wehr bringt weitere Gefahrstoffe nach draußen

Etwaige weitere gefährliche Substanzen in den beiden Garagenräumen würden von den Wehrleuten ausgeräumt und von einer Fachfirma untersucht und entsorgt. Ein Baufachberater des Technischen Hilfswerks prüfe, ob die Doppelgarage einsturzgefährdet ist. „Das Wohnhaus wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen“, sagt Seibert. Eine Privatperson habe sich beim Versuch, das Feuer zu löschen, leicht verletzt. Insgesamt seien 45 Einsatzkräfte vor Ort mit dem Vorfall beschäftigt.