In einem ebenso dreisten wie kuriosen schweren Fall von Diebstahl ermittelt die Polizei im Präsidium Mannheim. Im kurpfälzischen Walldorf wurde, so die Mitteilung der Polizei, eine leerstehende Villa regelrecht augeschlachtet. Die Diebe, die tage- und wochenlang an dem Haus beschäftigt gewesen sein müssen, hätten sämtliche Türen und Fenster, das Dach samt Gebälk und Ziegel sowie Bodenbeläge, Elektroinstallationen und hochwertige Armaturen aus dem Luxusgebäude mitgehen lassen, erklärt die Polizei. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf 150.000 Euro.

Das Haus sei Anfang April 2022 von einer Eigentümergesellschaft aus Stuttgart gekauft worden, die für Anfang August Teilabriss- und Renovierungsarbeiten in Auftrag gegeben habe. Am 9. August hätten Mitarbeiter der Eigentümergesellschaft dann die Diebstähle bemerkt.

Beim Abtransport des Diebesguts müssen Lastwagen oder Transporter verwendet worden sein, so die Einschätzung der Polizei. Zudem liege das Anwesen in einem Industriegebiet. Die Ermittler erhoffen sich deshalb verwertbare Zeugenaussagen von SAP-Mitarbeitern, die täglich den Tatort passierten. Wer eine Aussage machen möchte, wird gebeten, sich unter Telefon 06227/841999-0 an den Polizeiposten Walldorf oder unter 06222/5709-0 an das Polizeirevier Wiesloch zu wenden.