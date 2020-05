Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof, die in der Pfalz Filialen in Speyer und Landau hat, will angeblich 80 von bundesweit gut 170 Häusern schließen. Das teilte die Gewerkschaft Verdi am Freitag unter Berufung auf Medienberichte mit. In den verbleibenden Häusern solle jede zehnte Stelle wegfallen. „Es hat den Anschein, dass die Unternehmensleitung und der Eigentümer die Corona-Krise missbrauchen, um ihre ursprünglichen Planungen von Standortschließungen und Entlassungen doch noch umzusetzen“, sagte Stefanie Nutzenberger, das für den Handel zuständige Verdi-Bundesvorstandsmitglied. Konkrete Zahlen halte das Unternehmen gegenüber der Öffentlichkeit zurück. Vor Weihnachten habe der Konzern noch eine Standort- und Beschäftigungssicherung tarifvertraglich zugesichert. Nutzenberger warnte davor, dass Schließungen Folgen für die 35.000 Arbeitnehmer und für die Attraktivität der Innenstädte hätten.