Überraschungs-Achtelfinalist Gabriel Clemens hat den Sprung in die Runde der letzten Acht bei der Darts-Weltmeisterschaft in London verpasst. Der Saarländer in Diensten des Bundesligisten DV Kaiserslautern unterlag am Dienstagabend dem leicht favorisierten Polen Krzysztof Ratajski in einem sagenhaften Krimi 3:4 nach Sätzen. Um 22.11 Uhr war das nervenzerfetzende Spiel zu Ende. „Ich bin sauer auf mich selbst“, trauerte Clemens seinen vergebenen Matchdarts nach.

Der Saarländer fand zwar gut ins Duell, musste aber früh einen Rückschlag hinnehmen: Trotz einer 2:0-Führung nach Legs verlor er den ersten Satz im Alexandra Palace noch. Doch Gabriel konterte prompt, entschied den zweiten Durchgang sicher für sich – sein Mentaltraining hatte sich hier erneut ausgezahlt, wie bereits im dramatischen Achtelfinalkampf mit Titelverteidiger Peter Wright am Sonntagabend.

„Ich bin wieder der Außenseiter. Die Bilanz und die Weltrangliste sprechen nicht für mich“, hatte Gabriel direkt vor dem Match gesagt. Noch nie hatte er zuvor gegen den Polen gewinnen können, der als Ranglisten-15. auch vor dem deutschen Herausforderer (31.) steht. Im dritten Satz, den Ratajski knapp gewann, zeigten durchaus beide Kontrahenten mit für sie ungewöhnlichen Fehlern Nerven, hatten allerdings auch starke Momente – wie Clemens’ Elf-Darter zum Gewinn des ersten Leg.

Clemens kann immer wieder kontern

Im vierten Durchgang schaffte Clemens in bedrohlicher Situation ein Rebreak und zog dann bei eigenem Anwurf mit zwei 140ern unaufhaltsam davon Richtung Satzgewinn – es stand 2:2. Das Nervenspiel ging weiter, auch der fünfte Satz wurde im fünften Leg entschieden - eiskalt checkte Ratajski eine 68 zur 3:2-Führung ein. Doch Clemens konterte mit seiner achten 180 im ersten gewonnenen Leg des sechsten Satzes, die optimale Aufnahme mit drei Pfeilen, das war eine erneute Kampfansage.

Die der Pole annahm - mit der Präzision und Konstanz, für die er eigentlich bekannt ist. Als es nach Legs 2:2 stand, geriet Clemens mächtig unter Druck, ausgerechnet in einer Phase, in der sein Rivale sein bestes Darts an diesem Abend spielte. Und wieder behielt „Gaga“ die Nerven, löschte eine 72 ganz souverän. Es kam zum Entscheidungssatz. Ratajski hatte die dicke Chance zur 2:0-Führung nach Legs, konnte aber nicht einchecken, Clemens staubte den Ausgleich ab. Der Pole spielte daraufhin eine 80 clever zur 2:1-Führung runter, ließ dann aber zwei Matchdarts liegen. Siebter Satz, fünftes Leg - dramatischer geht’s nicht. Und jetzt versagten beiden die Nerven, reihenweise verwarfen sie Matchdarts - Ratajski insgesamt zehn, Clemens sieben. Um 22.11 Uhr war’s vorbei - der Pole steht im Viertelfinale. Knapper geht’s nicht mehr.