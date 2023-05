Bundeskanzler Olaf Scholz hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Rande des G7-Gipfels in Hiroshima in Japan getroffen. Das verlautete am Samstag aus Regierungskreisen.

Einzelheiten des Gesprächs wurden zunächst nicht bekannt. Selenskyj war zuvor zu dem Treffen der sieben großen demokratischen Industrienationen (G7) eingetroffen und führte mehrere bilaterale Gespräche mit den Staats- und Regierungschefs. (dpa)