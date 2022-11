Die Außenminister der G7-Staaten treffen sich an diesem Donnerstag und Freitag in Münster. In der Stadt wurde 1648 der Westfälische Frieden geschlossen, mit dem der Dreißigjährige Krieg endete. Auch bei diesem Treffen wird ein Krieg eine wichtige Rolle spielen – Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Gastgeberin des Treffens ist Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne).

