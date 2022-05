Die Bundespolizei hat am Dienstag einen Güterzug bei Leverkusen gestoppt, auf dem ein Mann aus Pakistan als „blinder Passagier“ unterwegs war. Die Beamten fanden den schlafenden 25-Jährigen zwischen Containertragwagen und Ladecontainer. Zeugen hatten nach Polizeiangaben am Morgen gesehen, wie der Mann in Unkel (Kreis Neuwied) auf den Güterzug geklettert war. Den Beamten gegenüber soll der Mann angegeben haben in Unkel auf den Zug geklettert zu sein, um in seine Heimat Pakistan zurückzukehren. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige weil er den Zug ohne Erlaubnis betreten hatte, sowie ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Aufenthalts in Deutschland. Laut Bundespolizei hatten wegen des Einsatzes 21 Züge Verspätungen.