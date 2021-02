Der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat am Dienstagvormittag nun auch ganz offiziell die Verpflichtung des in der Defensive sowohl zentral als auch außen einsetzbaren Felix Götze (22) verkündet (wir informierten bereits). Er ist neben Innenverteidiger Marvin Senger (21) einer der beiden Last-Minute-Wunschtransfers des ebenfalls seit Montag amtierenden neuen FCK-Trainers Marco Antwerpen (49).

Die Mitteilung des FCK dazu:

Kurz vor Schließung des Transferfensters ist der 1. FC Kaiserslautern am Montag nochmal aktiv geworden und hat Felix Götze verpflichtet. Der Bruder von Weltmeister Mario Götze kommt auf Leihbasis bis Ende der Saison vom FC Augsburg in die Pfalz.

Mit der Bayern-Jugend im U19-Finale gespielt

Felix Götze startete seine fußballerische Laufbahn ähnlich wie sein Bruder Mario beim Hombrucher FV 09, ehe er zu Borussia Dortmund wechselte. In der B-Jugend zog es den Innenverteidiger dann zum FC Bayern München, wo er bereits nach einem Jahr in der U16 in die U19 aufrückte und unter anderem zu Einsätzen in der UEFA Youth League kam und 2017 im Endspiel um die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft auf dem Platz stand.

Profivertrag beim FC Bayern

In der Saison 2017/18 unterzeichnete der nun 22-Jährige seinen ersten Profivertrag beim FC Bayern München, kam dort in der Regionalligamannschaft des Deutschen Rekordmeisters zum Einsatz, wo er in 19 Spielen drei Tore erzielte. Im Sommer 2018 wechselte Götze zum FC Augsburg. Nach sechs Einsätzen in der Bundesliga und drei Einsätzen im DFB-Pokal zwang eine Operation an der Hüfte den gebürtigen Dortmunder zu einer längeren Pause.

Felix Götze kam zudem einmal in der Deutschen U19-Nationalmannschaft und zweimal in der Deutschen U20-Nationalmannschaft zum Einsatz.

Spielerdaten

Name: Felix Götze

Position: Abwehr

Geboren: 11.02.1998 in Dortmund

Nationalität: Deutsch

Größe: 1,85 m

Gewicht: 80 kg

Beim FCK ab: 01. Februar 2021

Vertrag bis: 30. Juni 2021

Frühere Vereine: FC Augsburg, FC Bayern München, Borussia Dortmund,

Hombrucher FV 09