Defensivspieler Felix Götze vom Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern könnte am Samstag (14 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) im Heimspiel gegen den VfL Osnabrück erstmals wieder zum Einsatz kommen. Der 23-Jährige hatte am 15. August bei der 0:4-Niederlage bei Viktoria Berlin eine Schädelverletzung erlitten und konnte seitdem nicht mehr spielen. Er soll zumindest in den erweiterten Kader für die Partie am Samstag rücken. Das sagte FCK-Trainer Marco Antwerpen der RHEINPFALZ.

Womöglich sitzt Götze zunächst auf der Bank – Antwerpen könnte auf die Startelf aus dem erfolgreichen Spiel in Lotte beim SC Verl (2:0) von Sonntag setzen: Der angeschlagene Mittelfeldspieler René Klingenburg (Diagnose: Hüft-/Oberschenkelverletzung) gab am Donnerstag halbwegs Entwarnung, kann möglicherweise auflaufen.

Neben Zimmer und Hippe fehlt auch Gözütok

Dennoch bleiben die Personalprobleme beim FCK groß: Ausfallen werden weiter auch Kapitän Jean Zimmer (Rücken-/Oberschenkelverletzung) und Innenverteidiger Max Hippe (Fußverletzung). Mittelfeldspieler Anil Gözütok hat sich bei der 0:1-Niederlage des FCK II am Mittwochabend in Waldalgesheim eine Bänderverletzung zugezogen und fällt ebenfalls vorerst aus.