Die Siegesserie ist gerissen, nach fast sechs Spielen ohne Gegentreffer hat Schlussmann Matheo Raab wieder einen Ball aus dem Netz fischen müssen – doch einen Nimbus hat der 1. FC Kaiserslautern mit dem 1:1 beim MSV Duisburg gewahrt: Er ist auch in der sechsten Partie nacheinander ohne Niederlage geblieben. Nach vier Siegen und zwei Unentschieden in dieser Zeit befinden sich die Roten Teufel fraglos im Aufschwung, und dieser soll am Sonntag (ab 14 Uhr, Liveblog bei rheinpfalz.de) fortgesetzt werden. Gast im Fritz-Walter-Stadion sind die Würzburger Kickers.

Die Franken rangieren auf dem vorletzten Tabellenplatz, haben in den zurückliegenden beiden Begegnungen aber vier Punkte eingesammelt. Marvin Pourié, der in der zurückliegenden Saison für den FCK stürmte, hat inzwischen seine Ladehemmung abgelegt und zweimal getroffen. Auch abseits des Platzes schießt er. In einem Gespräch bei MagentaSport – gegen den Kaiserslauterer Trainer Marco Antwerpen.

Antwerpen nimmt dies gelassen zur Kenntnis. „Es gibt Meinungen, die sind mir extrem wichtig, bei ihm ist das jetzt nicht so“, sagt der Fußball-Lehrer. Auch die Tatsache, dass seine eigene Amtszeit in Würzburg nur fünf Spiele währte, motiviere ihn nicht zusätzlich: „Das ist abgehakt und mir nicht mehr ganz so wichtig.“

Götze spielt fortan mit Helm

Bedeutender ist für Antwerpen und den FCK, eine neue Siegesserie zu starten. Neben den Langzeitrekonvaleszenten Lucas Röser, Anas Bakhat und Hikmet Ciftci fehlen am Sonntag Marvin Senger (Adduktorenreizung), Daniel Hanslik, Simon Stehle (beide gesperrt) und Felix Götze. Der Blondschopf hatte sich am Montagabend beim 1:1 in Duisburg erneut eine Gehirnerschütterung zugezogen. „Felix geht es gut, er hat sogar signalisiert, dass er gerne spielen würde“, berichtet Antwerpen. Götze werde künftig mit einem Helm spielen, „das muss er jetzt machen.“ Die Spezialanfertigung ist bestellt. Bis sie eintrifft, wird Götze mit einem Rugbyhelm trainieren und auflaufen.

Dass er seine Anfangsformation auf mindestens zwei Positionen ändern muss, wertet der Trainer des FCK nicht zwingend als Nachteil: „Vielleicht ist das mal ganz gut. Neue Spieler bringen neue Elemente mit ein – und neuen Schwung.“

Besser mit dem Auto anreisen

17.500 Tickets hat der FCK bislang verkauft. Auch an der Tageskasse sind noch Karten erhältlich. Die Anfahrt dürfte sich indessen schwieriger gestalten als üblich: Wegen Bauarbeiten fahren keine Züge von Neustadt nach Kaiserslautern. Als Ersatz werden Busse von Neustadt nach Hochspeyer eingesetzt.