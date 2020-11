Der SV Waldhof Mannheim hat mit einem verdienten 4:1 (2:0)-Sieg gegen den FC Ingolstadt ein Ausrufezeichen in der Dritten Liga gesetzt. Die bislang beste Saisonvorstellung führte zum klaren Sieg gegen den Aufstiegsaspiranten, durch den die Waldhöfer den Sprung ins Tabellenmittelfeld schafften. Zur Pause hatten sich die Mannheimer einen verdienten 2:0-Vorsprung erspielt. Zunächst hatte Dominik Martinovic Pech, dass sein Schuss in der 15. Minute kurz vor der Torlinie geklärt wurde. Das 1:0 erzielte Rafael Garcia, der nach einem Pass von Martinovic aus zwölf Metern einschob (24.). Marcel Costly traf in der 35. Minute nach toller Kombination zum 2:0, wenige Minuten zuvor war Martinovic frei vor dem Ingolstädter Tor gescheitert (30.).

Nach dem Seitenwechsel wurde Ingolstadt stärker und die Mannheimer hatten bei Gelegenheiten der eingewechselten Filip Bilbija (46.) und Caniggia Elva (60.) Glück, nicht den Anschlusstreffer zu kassieren. Auf der Gegenseite gelang es den Blau-Schwarzen im Gegensatz zu vielen Partien bislang, in einer kritischen Phase nachzulegen. Nach einem Traumpass von Garcia traf Martinovic zum 3:0 (62.). Nach dem 1:3 von Stefan Kutschke (77.) machte der FCI noch einmal Druck, doch die Waldhöfer verteidigten den Vorsprung. In der Schlussphase erhöhte der eingewechselte Joseph Boyamba nach einem Konter auf 4:1 (89.).