Die Telekom verspricht eine bessere Mobilfunk-Abdeckung entlang der B37 zwischen Bad Dürkheim und Frankenstein (Kreis Kaiserslautern). Abhilfe soll ein 50 Meter hoher Sendemast bringen, der auf dem Hahnackerkopf bei Bad Dürkheim errichtet wird. Er soll im Lauf des Jahres in Betrieb gehen. Die Leistung seiner Antennen soll ausreichen, um in diesem Bereich die B37, die Bad Dürkheimer Siedlung Jägerthal und das Isenachtal sowie Rettungspunkte und Wanderwege mit einem Mobilfunknetz zu versorgen. Außerdem, sagt ein Telekom-Sprecher, suche auch der Mobilfunk-Anbieter Telefonica einen geeigneten Standort für einen weiteren Mast: Er solle weiter in Richtung Frankenstein bei Kirschtal errichtet werden. Bis er steht, können aber noch einige Jahre vergehen. Die Funklöcher im Streckenverlauf der Bundesstraße mitten durch den Pfälzerwald werden immer wieder zum Problem – zum Beispiel, wenn Beteiligte nach einem Unfall die Polizei oder den Rettungsdienst rufen wollen. Wie sich Betroffene laut Polizei in so einer Situation verhalten sollen, steht im ausführlichen Bericht.