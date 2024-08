Der Neubau des Recyclinghofs in Contwig ist zeitlich und finanziell aus dem Ruder gelaufen. Warum es mehr als doppelt so lange dauert und doppelt so teuer wird.

Kinder haben Spaß an Technik, sagen die Funker vom deutschen Amateur-Radio-Club (DARC). Bei den Kindererlebniswochen waren die Kleinen mit Feuer und Flamme dabei. Ab Herbst soll es Technik-Kurse bei den Amateurfunkern geben.

Der eine ist 66 Jahre alt, der andere bringt es auf 40 Jahre. „Wir beide beabsichtigen, demnächst in Rente zu gehen – aber noch nicht in den Ruhestand“, teilt Peter Schowalter – der Ältere der beiden – schmunzelnd mit. Mit seinem Mähdrescher John Deere 1068 H (Baujahr 1984) hat der Agraringenieur und Landwirt vom Ringweilerhof viele gemeinsame Stunden auf dem Feld verbracht.

Vielen Erwachsenen aus der Region dürfte Reinhold Schwarz noch bekannt sein als „Mann, der die Spardosen leert“. Denn genau das hat er 13 Jahre lang bei Schulbesuchen im Auftrag der Kreissparkasse für die damals kleinen Sparer getan. Nun feiert er seinen 100. Geburtstag.

Bei der Pariser Fashion Week werden Models aus der Region handgemachte Pirmasenser Schuhe auf dem Laufsteg tragen. Verbunden ist das mit einer kleinen Revolution, was die Modelmaße und die Modegröße betrifft.

In unserer Serie „Mein schönster Urlaub“ erinnert sich die SPD-Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner an einen Campingtrip an den Gardasee. Nach Starkregenfällen fuhren Schlauchboote über den Platz.