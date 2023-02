Die Rhein-Neckar Löwen haben in der Handball-Bundesliga den nächsten Sieg eingefahren. Gegen den TVB Stuttgart gab es am Sonntag vor 10.649 Zuschauern einen 41:27 (22:16)-Erfolg. Bereits nach zehn Minuten stellten die Löwen die Weichen ganz eindeutig auf Sieg. Torhüter David Späth, für den erkrankten Joel Birlehm zwischen den Pfosten, zeigte eine sehr gute Leistung. Regisseur Juri Knorr und Jannik Kohlbacher am Kreis waren kaum zu stoppen. auch Niklas Kirkelökke machte ein klasse Spiel. Uwe Gensheimer kam nur zu Siebenmetern in die Partie.