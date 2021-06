In Peru zeichnet sich Hochrechnungen zufolge ein Kopf-an-Kopf-Rennen bei der Stichwahl um das Präsidentenamt ab. Die Konservative Keiko Fujimori kam demnach am Sonntag auf 50,3 Prozent der Stimmen, der Linkskandidat Pedro Castillo auf 49,7 Prozent, wie die Zeitung „La República“ berichtete. Fujimori siegte wie erwartet in der Hauptstadt Lima und in anderen Städten. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 78 Prozent.

Keiko Fujimori ist die Tochter des früheren autoritären Präsidenten Alberto Fujimori (1990 bis 2000), der eine 25-jährige Haftstrafe wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen verbüßt. Der Gewerkschafter und Grundschullehrer Castillo kann vor allem auf den Rückhalt der ärmeren ländlichen Bevölkerung bauen. Er verspricht ein Ende des neoliberalen Wirtschaftsmodells.

Vorschaubericht auf die Wahl