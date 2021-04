Ein Fuchs war Ursache eines Verkehrsunfalls auf der B9 bei Germersheim, der am Freitagmorgen zeitweise den Verkehr in Fahrtrichtung Ludwigshafen behinderte. Die betroffene Autofahrerin war laut Polizei gegen 7.40 Uhr zwischen den Abfahrten Germersheim-Süd und -Nord unterwegs, als ihr ein Fuchs ins Fahrzeug lief. Daraufhin schleuderte das Auto zuerst gegen die Mittelleitplanke, danach auf die Leitplanke der Standspur und kam dort schließlich zum Stehen. Möglicherweise habe der überfahrene Fuchs kurzzeitig die Lenkung des Autos blockiert, so dass es ins Schleudern kam, so die Polizei Germersheim auf Anfrage. Jedenfalls sei der Fuchs die Unfallursache. Verletzt wurde niemand, der Totalschaden am Auto und die Schäden an den Leitplanken werden auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die rechte Fahrspur in Ludwigshafen war rund eine Stunde lang gesperrt, die Straßenmeisterei musste die Unfallstelle reinigen.