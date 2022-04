Der Schmierstoffkonzern Fuchs Petrolub hat im ersten Quartal den Umsatz deutlich gesteigert, der operative Gewinn ist dagegen leicht gesunken. Die Beschäftigung an den Standorten Mannheim und Kaiserslautern ist weitgehend stabil.

Wie Fuchs Petrolub gestern mitteilte, stieg der Umsatz in den ersten drei Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahresquartal um 16 Prozent auf 808 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank im Vergleich zum Vorjahresquartal um 8 Prozent auf 93 Millionen Euro. Dieser Wert liegt allerdings auf dem Niveau des ersten Quartals des bisherigen Spitzenjahres 2018. Der Rückgang erklärt sich laut Fuchs Petrolub durch den hohen Wert des wegen Nachholeffekten aus der Pandemiezeit außergewöhnlich starken Vorjahresquartals.

Die Anzahl der Mitarbeiter am Konzernsitz in Mannheim zum Stichtag 31. März entsprach mit 1003 exakt dem Wert vom Jahresende 2021 und lag deutlich über dem Vorjahresquartal (979). Am Standort Kaiserslautern beschäftigte der Konzern zum Stichtag 31. März 372 Mitarbeiter, das waren minimal weniger als zum Jahresende 2021 (374) und deutlich mehr als ein Jahr zuvor (350).