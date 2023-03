Der Mannheimer Schmierstoffkonzern Fuchs Petrolub hat die Belegschaft am Stammsitz in Mannheim weiter aufgestockt. Am Standort Kaiserslautern ist die Anzahl der Mitarbeiter dagegen leicht gesunken.

Wie das Unternehmen am Mittwoch im Kontext der Bilanzvorlage mitteilte, wuchs die Belegschaft im Mannheim zum Bilanzstichtag 31. Dezember auf 1025 (Vorjahr: 1003) Mitarbeiter. Am Standort Kaiserslautern beschäftigte der Konzern zum Bilanzstichtag 369 (Vorjahr: 374) Mitarbeiter.

Die bisherige Fuchs Lubritech GmbH, die noch im Vorjahr für 2021 eigene Geschäftszahlen mit einem Umsatz von 146 Millionen Euro ausgewiesen hatte, wurde zum 1. Juni 2022 mit der Mannheimer Fuchs Schmierstoffe GmbH zur Fuchs Lubricants Germany GmbH fusioniert. Umsatzzahlen, die sich dem Standort Kaiserslautern zuordnen lassen, werden deshalb nicht mehr veröffentlicht.