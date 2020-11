Der Mannheimer Fuchs-Petrolub-Konzern hat die Belegschaft bei seiner Tochter Fuchs Lubritech in Kaiserslautern weiter aufgestockt. Zum Quartalsbilanzstichtag 30. September beschäftigte Fuchs in Kaiserslautern 354 Mitarbeiter, das waren zwölf mehr als ein Jahr zuvor. Am Konzernsitz in Mannheim ging dagegen die Anzahl der Mitarbeiter leicht von 988 vor einem Jahr auf 982 zurück. Laut Firmenchef Stefan Fuchs hat der Konzern in diesem Jahr rund 25 Millionen Euro in den Bau einer neuen Polyharnstoff-Spezialfettanlage in Kaiserslautern investiert, die in der ganzen Fuchs-Gruppe einzigartig sei.