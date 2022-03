Der Mannheimer Schmierstoffkonzern Fuchs Petrolub hat im vergangenen Jahr Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Sowohl am Konzernsitz in Mannheim als auch bei Fuchs Lubritech in Kaiserslautern ist die Belegschaft gewachsen.

In Mannheim beschäftigte Fuchs Petrolub zum Bilanzstichtag 31. Dezember 1003 Mitarbeiter, ein Jahr zuvor waren es 979. In Kaiserslautern wuchs die Belegschaft von 353 zum Jahresende 2020 auf 374 zum aktuellen Bilanzstichtag.

Der Konzernumstaz stieg im Geschäftsjahr 2021 um 21 Prozent auf 2,871 Milliarden Euro, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 16 Prozent auf 363 Millionen Euro. Der Hauptversammlung wird eine Erhöhung der Dividende um jeweils 4 Cent auf 1,03 Euro je Vorzugsaktie und 1,02 Euro je Stammaktie vorgeschlagen.