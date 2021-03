Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub hat unter dem Strich 2020 einen Gewinn von 221 Millionen Euro verbucht. Das waren drei Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das Mannheimer Unternehmen bleibt aufgrund der Corona-Pandemie für das laufende Jahr vorsichtig, wie es am Dienstag mitteilte. Die Dividenden will Fuchs Petrolub indes um zwei Prozent erhöhen.

Fuchs Petrolub gehe zwar von einer Erholung der Weltwirtschaft in allen Regionen aus, so das im MDax notierte Unternehmen. Es werde jedoch voraussichtlich noch nicht in allen Industrien und Kundengruppen des Unternehmens das Vorkrisenniveau erreicht. Zudem belasteten infolge der Corona-Pandemie entstandene Unterbrechungen der Lieferketten das Geschäft weiter.

Das Unternehmen geht beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) davon aus, den Vorjahreswert von 313 Millionen Euro zu halten. Für den Umsatz peilt Fuchs Petrolub einen Zuwachs auf das Vorkrisenniveau 2019 von knapp 2,6 Milliarden Euro an. 2020 schrumpfte der Umsatz um acht Prozent auf 2,4 Milliarden. Fuchs Petrolub hatte im Januar bereits Eckdaten vorgelegt.