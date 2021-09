Eine Autofahrerin hat in Rodalben (Kreis Südwestpfalz) eine Fußgängerin beim Ausparken tödlich verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhr die 44-Jährige am Freitag rückwärts aus der Einfahrt ihres Grundstücks und erfasste dabei eine 90-jährige Passantin auf dem Gehweg. Die Seniorin stürzte mit dem Kopf zu Boden und verletzte sich dabei so schwer, dass sie wenig später im Krankenhaus starb.